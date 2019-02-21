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Матч-центр
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Андреас Виндхейм
№26
Защитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
4 авг. 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Челси
3 : 0
Мальме
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Мальме
1 : 2
Челси
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'