Андреас Виндхейм
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Мальме
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
4 авг. 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Челси
3 : 0
Мальме
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Челси
3
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Мальме
1 : 2
Челси
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'