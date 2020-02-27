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Лента
Матч-центр
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Оскар Левицки
№6
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 июля 1992 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе