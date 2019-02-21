Срджан Граховац
№15
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
19 сент. 1992 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Интер
4 : 0
Рапид
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Рапид
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Рапид
0 : 1
Интер
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 64'
Рапид
0
Интер
1
минуты: 1' - 64'