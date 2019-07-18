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Лента
Матч-центр
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Герхард Проньи
№7
Полузащитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Албания
Дата рождения
6 нояб. 1986 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
Теута
1 : 0
Вентспилс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
18:00
был в запасе
Теута
1
Вентспилс
0
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
Вентспилс
3 : 0
Теута
33'
33'
33'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
17:45
минуты: 1' - 90'
Вентспилс
3
Теута
0
минуты: 1' - 90'