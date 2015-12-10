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Матч-центр
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Бленди Шкемби
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Скендербеу
0 : 3
Локомотив
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Скендербеу
0
Локомотив
3
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Скендербеу
3
Спортинг
0
минуты: 90' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 67' - 90'
Спортинг
5
Скендербеу
1
минуты: 67' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Локомотив
2 : 0
Скендербеу
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 71' - 90'
Локомотив
2
Скендербеу
0
минуты: 71' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Скендербеу
0 : 1
Бешикташ
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Скендербеу
0
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'