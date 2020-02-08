Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Шапоньич
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Атлетико
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 авг. 1997 (22) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Гранада
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Леганес
0
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетико
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе