Иван Шапоньич
№17
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 авг. 1997 (22) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 23:00
был в запасе
Атлетико
1
Гранада
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 14:00
был в запасе
Атлетико
0
Леганес
0
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 23:00
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 20:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетико
1
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 23:00
был в запасе
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе