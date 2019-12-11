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Матч-центр
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Дион Коолс
№21
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
4 июня 1996 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
Брюгге
1 : 3
Реал
11.12.2019
11 дек. 2019
ср
23:00
был в запасе
Брюгге
1
Реал
3
был в запасе
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Брюгге
0 : 5
ПСЖ
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Брюгге
0
ПСЖ
5
был в запасе
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
19:55
Реал
2 : 2
Брюгге
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
19:55
минуты: 87' - 90'
Реал
2
Брюгге
2
минуты: 87' - 90'