Вячеслав Фешин
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
0
Шинник
1
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
был в запасе
Тосно
1
Сокол
0
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
Сокол
3 : 0
Байкал
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
3
Байкал
0
был в запасе
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
0
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
Сокол
2 : 2
Спартак-2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
был в запасе
Сокол
2
Спартак-2
2
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Сокол
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:00
был в запасе
КАМАЗ
3
Сокол
0
был в запасе
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
1
Балтика
1
был в запасе