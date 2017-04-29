Арсен Айрапетян
№26
Полузащитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 60'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 60'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Факел
1 : 0
Шинник
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
был в запасе
Факел
1
Шинник
0
был в запасе
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
был в запасе
Шинник
0
Кубань
1
был в запасе
8.04.2017 8 апр. 2017 сб 17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
8.04.2017 8 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Шинник
0
был в запасе
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 16:00
Шинник
3 : 0
Сибирь
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
0
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 90' - 90'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
0
был в запасе