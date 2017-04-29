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Арсен Айрапетян
№26
Полузащитник
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
2015/2016
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 60'
Шинник
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 60'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Факел
1 : 0
Шинник
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
был в запасе
Факел
1
Шинник
0
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
был в запасе
Шинник
0
Кубань
1
был в запасе
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Шинник
0
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 0
Сибирь
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 90' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
0
был в запасе