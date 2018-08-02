Марко Радас
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 окт. 1983 (36) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 18:00
Лачи
0 : 2
Мольде
41'
41'
41'
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лачи
0
Мольде
2
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Мольде
3 : 0
Лачи
66'
66'
66'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Лачи
0
минуты: 1' - 90'