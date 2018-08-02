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Лента
Матч-центр
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Марко Радас
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
26 окт. 1983 (36) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
18:00
Лачи
0 : 2
Мольде
41'
41'
41'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лачи
0
Мольде
2
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Лачи
66'
66'
66'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Лачи
0
минуты: 1' - 90'