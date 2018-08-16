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Лента
Матч-центр
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Домагой Павичич
№10
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 марта 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
Риека
0 : 1
Сарпсборг 08
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Риека
0
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Сарпсборг 08
1 : 1
Риека
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
1
Риека
1
минуты: 1' - 90'