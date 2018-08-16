Домагой Павичич
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 марта 1994 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
Риека
0 : 1
Сарпсборг 08
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Риека
0
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:45
Сарпсборг 08
1 : 1
Риека
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
1
Риека
1
минуты: 1' - 90'