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Филипп Хуспек
№18
Полузащитник
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Рапид
3 : 2
Виктория
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Рапид
3
Виктория
2
минуты: 81' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Динамо
0 : 1
Рапид
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Динамо
0
Рапид
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Рапид
2 : 1
Вильярреал
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 72' - 90'
Рапид
2
Вильярреал
1
минуты: 72' - 90'