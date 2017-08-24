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Матч-центр
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Стефан Нутц
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
Маккаби
2 : 2
Альтах
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Маккаби
2
Альтах
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
Альтах
0 : 1
Маккаби
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Альтах
0
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:30
Альтах
3 : 1
Гент
76'
76'
76'
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
21:30
76'
минуты: 1' - 90'
Альтах
3
Гент
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
Гент
1 : 1
Альтах
27.07.2017
27 июля 2017
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Альтах
1
минуты: 1' - 90'