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Матч-центр
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Мануэль Аканжи
№16
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
19 июля 1995 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Боруссия
0
был в запасе
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
был в запасе
Боруссия
2
ПСЖ
1
был в запасе