Гидо Каррийо
№18
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
25 мая 1991 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Леганес
10
1
0
1
0