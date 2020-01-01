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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гидо Каррийо
№18
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
25 мая 1991 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Леганес
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