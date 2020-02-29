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Гидо Каррийо
№18
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
25 мая 1991 (29) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Леганес
1 : 1
Алавес
59'
59'
59'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
59'
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Реал Сосьедад
78'
78'
78'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
Атлетико
0 : 0
Леганес
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Леганес
0
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
Леганес
0 : 3
Хетафе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Хетафе
3
минуты: 1' - 90'
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Леганес
3.01.2020
3 янв. 2020
пт
21:00
был в запасе
Вальядолид
2
Леганес
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Леганес
2
Эспаньол
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
3
Сельта
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Леганес
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Севилья
1
Леганес
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 2
Барселона
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 83' - 90'
Леганес
1
Барселона
2
минуты: 83' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
был в запасе
Реал
5
Леганес
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Леганес
1 : 0
Мальорка
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
Гранада
1 : 0
Леганес
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Гранада
1
Леганес
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Леганес
1 : 1
Атлетик
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
Валенсия
1 : 1
Леганес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
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