Пауль Нарди
№16
Вратарь
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Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Лион
1 : 0
Ренн
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 17:00
Ренн
2 : 0
Сент-Этьен
4.12.2016 4 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лорьян
2 : 1
Ренн
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
был в запасе
Лорьян
2
Ренн
1
был в запасе
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016 25 нояб. 2016 пт 22:45
был в запасе
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
Ренн
1 : 0
Метц
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 19:00
был в запасе
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Нант
1 : 2
Ренн
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Нант
1
Ренн
2
был в запасе
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
Ренн
1 : 0
Генгам
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Ренн
1
Генгам
0
был в запасе
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 21:00
был в запасе
Дижон
3
Ренн
0
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 22:00
Ренн
3 : 2
Марсель
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 22:00
был в запасе
Ренн
3
Марсель
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 18:00
Монако
3 : 0
Ренн
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
0
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 18:00
Ренн
2 : 0
Кан
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 18:00
был в запасе
Ренн
2
Кан
0
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Монпелье
1 : 1
Ренн
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Монпелье
1
Ренн
1
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Ренн
2
Нанси
0
был в запасе