Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Пауль Нарди
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Лион
1 : 0
Ренн
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Ренн
2 : 0
Сент-Этьен
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лорьян
2 : 1
Ренн
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
был в запасе
Лорьян
2
Ренн
1
был в запасе
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
Ренн
1 : 0
Метц
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Ренн
1
Метц
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Нант
1 : 2
Ренн
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Ренн
2
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Ренн
1 : 0
Генгам
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Ренн
1
Генгам
0
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 0
Ренн
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Дижон
3
Ренн
0
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
22:00
Ренн
3 : 2
Марсель
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
22:00
был в запасе
Ренн
3
Марсель
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
Монако
3 : 0
Ренн
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Монако
3
Ренн
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
Ренн
2 : 0
Кан
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
был в запасе
Ренн
2
Кан
0
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
Монпелье
1 : 1
Ренн
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
1
Ренн
1
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Ренн
2 : 0
Нанси
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
был в запасе
Ренн
2
Нанси
0
был в запасе