Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Никола Труйич
№77
Нападающий
Подписаться
Команда
Ботошани
Гражданство
Сербия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Дебрецен
1 : 4
Торино
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Дебрецен
1
Торино
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Торино
3 : 0
Дебрецен
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Дебрецен
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Кукеси
1 : 1
Дебрецен
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Кукеси
1
Дебрецен
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Дебрецен
3 : 0
Кукеси
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дебрецен
3
Кукеси
0
минуты: 1' - 90'