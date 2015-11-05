Бруно да Силва
№30
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Скендербеу
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
5
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Спортинг
1 : 3
Локомотив
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Спортинг
1
Локомотив
3
был в запасе