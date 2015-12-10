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Матч-центр
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Матеуш Пятковски
№27
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 80' - 90'
АПОЭЛ
1
Спарта
3
минуты: 80' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Шальке-04
1 : 0
АПОЭЛ
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Шальке-04
1
АПОЭЛ
0
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Астерас
2 : 0
АПОЭЛ
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 45'
Астерас
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 45'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 63' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 67'
Спарта
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 67'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
АПОЭЛ
0 : 3
Шальке-04
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Шальке-04
3
был в запасе