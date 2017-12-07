Филипп Окс
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
Хоффенхайм
1 : 1
Лудогорец
25'
25'
25'
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 21:00
25'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Брага
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Лудогорец
2 : 1
Хоффенхайм
62'
62'
62'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лудогорец
2
Хоффенхайм
1
был в запасе