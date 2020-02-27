Юлиан Вайгль
№33
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 сент. 1995 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'