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Роберт Бауэр
№4
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 апр. 1995 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
65'
65'
65'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
42'
42'
42'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
25'
25'
25'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
25'
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
43'
43'
43'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 58' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 77' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 77' - 90'