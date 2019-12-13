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Лента
Матч-центр
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Сабин Мерино
№9
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
Алавес
1 : 1
Леганес
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Алавес
1
Леганес
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Леганес
0
Атлетико
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Леганес
0
Осасуна
1
был в запасе