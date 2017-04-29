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Жан-Жак Бугуи
№34
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
5
Урал
2
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
14:00
Урал
1 : 0
Рубин
18.03.2017
18 марта 2017
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Урал
1
Рубин
0
минуты: 90' - 90'
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Урал
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
Урал
1 : 0
Ростов
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
17:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Урал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Локомотив
1
Урал
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 86' - 90'
Краснодар
3
Урал
0
минуты: 86' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
16:00
Крылья Советов
2 : 2
Урал
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
16:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
2
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
Урал
1 : 4
Ахмат
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
12:00
был в запасе
Урал
1
Ахмат
4
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
14:00
был в запасе
Урал
0
Зенит
2
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
12:00
Томь
1 : 1
Урал
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Томь
1
Урал
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
был в запасе
Оренбург
0
Урал
1
был в запасе