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Карл Дарлоу
№26
Вратарь
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 окт. 1990 (29) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Бернли
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Бернли
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Манчестер Юнайтед
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
18:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
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