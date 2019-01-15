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Якоб Хаугор
№29
Вратарь
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Дания
Дата рождения
1 мая 1992 (28) лет
Рост
199
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
был в запасе
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
был в запасе