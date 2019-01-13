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Матч-центр
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Андрес Тельо
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
6 сент. 1996 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2017/2018
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
Интер
6 : 2
Беневенто
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
6
Беневенто
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
17:00
Беневенто
1 : 0
Циттаделла
4.12.2018
4 дек. 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Циттаделла
0
минуты: 1' - 90'