Роберт Кенеди
№16
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 февр. 1996 (24) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Аякс
2
Хетафе
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
90'
90'
90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
90'
был в запасе
Хетафе
2
Аякс
0
был в запасе