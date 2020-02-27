Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберт Кенеди
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 февр. 1996 (24) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Аякс
2
Хетафе
1
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
90'
90'
90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
90'
был в запасе
Хетафе
2
Аякс
0
был в запасе