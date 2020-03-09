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Матч-центр
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Келечи Ихеначо
№8
Нападающий
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
3 окт. 1996 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 59'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 59'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 46'
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 46'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Челси
2
был в запасе
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
минуты: 43' - 90'
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
минуты: 43' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Бернли
2
Лестер Сити
1
минуты: 74' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 58' - 90'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 58' - 90'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
40'
40'
40'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
40'
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Лестер Сити
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Манчестер Сити
3
Лестер Сити
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 1
Норвич Сити
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
41'
38'
41'
38'
41'
38'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
Лестер Сити
2 : 1
Эвертон
90'
90'
90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
90'
минуты: 62' - 90'
Лестер Сити
2
Эвертон
1
минуты: 62' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 2
Лестер Сити
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Лестер Сити
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Лестер Сити
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Лестер Сити
2
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
18:30
был в запасе
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
был в запасе
Челси
1
Лестер Сити
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Лестер Сити
0 : 0
Вулверхэмптон
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе