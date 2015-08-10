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Матч-центр
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Валерий Ионин
№13
Вратарь
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Луч
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Луч
1
был в запасе
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
Тюмень
1
КАМАЗ
0
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Енисей
27.07.2015
27 июля 2015
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Енисей
1
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
Волгарь
3 : 0
КАМАЗ
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:30
был в запасе
Волгарь
3
КАМАЗ
0
был в запасе