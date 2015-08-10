Валерий Ионин
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Луч
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Луч
1
был в запасе
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
КАМАЗ
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 17:00
был в запасе
Тюмень
1
КАМАЗ
0
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
КАМАЗ
0 : 1
Енисей
27.07.2015 27 июля 2015 пн 17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Енисей
1
был в запасе
20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:30
Волгарь
3 : 0
КАМАЗ
20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:30
был в запасе
Волгарь
3
КАМАЗ
0
был в запасе