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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Дебелко
№93
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1993 (26) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
Рига
1 : 0
Копенгаген
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Рига
1
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
ХИК
2 : 2
Рига
62', 80'
86'
62', 80'
62', 80'
86'
62', 80'
86'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
62', 80'
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Рига
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Рига
2 : 1
Пяст
39'
39'
39'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рига
2
Пяст
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Пяст
3 : 2
Рига
22'
22'
22'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
22'
минуты: 1' - 90'
Пяст
3
Рига
2
минуты: 1' - 90'