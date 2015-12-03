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Изунна Узочакву
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
17:00
Амкар
2 : 0
ЦСКА
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
17:00
минуты: 72' - 90'
Амкар
2
ЦСКА
0
минуты: 72' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
Крылья Советов
0 : 0
Амкар
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
15:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Амкар
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
12:00
был в запасе
Амкар
1
Рубин
2
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
16:15
Уфа
2 : 1
Амкар
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
16:15
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2015
2 нояб. 2015
пн
17:00
Амкар
1 : 0
Ахмат
2.11.2015
2 нояб. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
12:00
Урал
3 : 1
Амкар
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Амкар
1 : 1
Динамо
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
был в запасе
Амкар
1
Динамо
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
был в запасе
Зенит
1
Амкар
1
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
20:00
минуты: 64' - 90'
Ростов
1
Амкар
0
минуты: 64' - 90'
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
Амкар
1 : 3
Спартак
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
15:00
минуты: 68' - 90'
Амкар
1
Спартак
3
минуты: 68' - 90'
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
Амкар
1 : 1
Анжи
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
17:00
был в запасе
Амкар
1
Анжи
1
был в запасе
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
13:30
ЦСКА
2 : 0
Амкар
29'
29'
29'
9.08.2015
9 авг. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 34'
ЦСКА
2
Амкар
0
минуты: 1' - 34'
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
14:00
Амкар
1 : 0
Крылья Советов
1.08.2015
1 авг. 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 56'
Амкар
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 56'
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
Рубин
0 : 2
Амкар
25'
25'
25'
26.07.2015
26 июля 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
Амкар
0 : 1
Краснодар
20.07.2015
20 июля 2015
пн
17:00
был в запасе
Амкар
0
Краснодар
1
был в запасе