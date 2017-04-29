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Давид Конча
№24
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Гранада
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Гранада
1
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
19:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
20:30
Алавес
1 : 0
Реал Сосьедад
18.03.2017
18 марта 2017
сб
20:30
был в запасе
Алавес
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
3.03.2017
3 марта 2017
пт
22:45
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
3.03.2017
3 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
21:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Эйбар
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
21:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Эйбар
2
был в запасе
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
минуты: 79' - 90'
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
минуты: 79' - 90'
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 90' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 90' - 90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Реал
3 : 0
Реал Сосьедад
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Сельта
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Сельта
0
был в запасе
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Малага
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:30
Гранада
0 : 2
Реал Сосьедад
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
20:30
был в запасе
Гранада
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
22:45
Депортиво
5 : 1
Реал Сосьедад
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 78' - 90'
Депортиво
5
Реал Сосьедад
1
минуты: 78' - 90'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Барселона
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Барселона
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
20:30
Спортинг
1 : 3
Реал Сосьедад
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
20:30
минуты: 78' - 90'
Спортинг
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 78' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
18:15
минуты: 82' - 90'
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
минуты: 82' - 90'
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
Леганес
0 : 2
Реал Сосьедад
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Леганес
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
17:15
Атлетик
3 : 2
Реал Сосьедад
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
17:15
минуты: 88' - 90'
Атлетик
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 88' - 90'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
минуты: 82' - 90'
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 82' - 90'
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