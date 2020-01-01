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Матч-центр
Моя команда
Родри (Родриго Эрнандес)
№16
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 июня 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
22
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