Хесус Вальехо
№20
Защитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Гранада
1
0
0
0
0