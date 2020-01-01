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Матч-центр
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Хесус Вальехо
№20
Защитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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