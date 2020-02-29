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Матч-центр
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Хесус Вальехо
№20
Защитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Гранада
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе