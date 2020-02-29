Хесус Вальехо
№20
Защитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 янв. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Гранада
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 23:00
был в запасе
Атлетико
1
Гранада
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе