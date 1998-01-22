Антон Терехов
№10
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1998 (22) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 68' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
90'
90'
90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 78' - 90'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 78' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 46' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 84' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 61' - 90'
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 61' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе