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Антон Терехов
№10
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1998 (22) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 68' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
90'
90'
90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 78' - 90'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 78' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 46' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 87' - 90'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 84' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 61' - 90'
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 61' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе