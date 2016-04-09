Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Владислав Нургалеев
№65
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
13:30
был в запасе
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Мордовия
1
Крылья Советов
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе