Владислав Нургалеев
№65
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
9.04.2016 9 апр. 2016 сб 13:30
был в запасе
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Мордовия
1
Крылья Советов
2
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
был в запасе
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе