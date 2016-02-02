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Лоренцо Ди Ливио
№52
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
был в запасе
Сассуоло
0
Рома
2
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
88'
88'
88'
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 69' - 90'
Кьево
3
Рома
3
минуты: 69' - 90'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 2
Аталанта
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Рома
0
Аталанта
2
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Рома
5
Карпи
1
был в запасе