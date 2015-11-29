Иван Мамаханов
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 78'
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 78'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
88'
88'
88'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
20'
20'
20'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Шинник
3 : 0
Армавир
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
минуты: 1' - 46'
Шинник
3
Армавир
0
минуты: 1' - 46'
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 17:00
Оренбург
2 : 0
Армавир
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 17:00
был в запасе
Оренбург
2
Армавир
0
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015 12 июля 2015 вс 12:00
минуты: 1' - 37'
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 1' - 37'