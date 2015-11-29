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Иван Мамаханов
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 78'
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 78'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
88'
88'
88'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
0
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
20'
20'
20'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Шинник
3 : 0
Армавир
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
минуты: 1' - 46'
Шинник
3
Армавир
0
минуты: 1' - 46'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
Оренбург
2 : 0
Армавир
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
2
Армавир
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 37'
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 1' - 37'