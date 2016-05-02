Дмитрий Борисов
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
2.05.2016 2 мая 2016 пн 17:00
был в запасе
Сокол
0
Оренбург
2
был в запасе
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 90' - 90'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 17:00
был в запасе
Сокол
0
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
0
Шинник
1
был в запасе
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:00
был в запасе
Оренбург
2
Сокол
1
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 13:00
был в запасе
Тосно
1
Сокол
0
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
1
Арсенал
1
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
Зенит-2
1 : 1
Сокол
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Зенит-2
1
Сокол
1
был в запасе
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
Сокол
3 : 0
Байкал
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Байкал
0
минуты: 90' - 90'
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
0
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
Сокол
2 : 2
Спартак-2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
был в запасе
Сокол
2
Спартак-2
2
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:00
КАМАЗ
3 : 0
Сокол
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
3
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
Сибирь
1 : 3
Сокол
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 16:00
был в запасе
Сибирь
1
Сокол
3
был в запасе
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 19:00
Сокол
2 : 0
Волга
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 19:00
был в запасе
Сокол
2
Волга
0
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015 27 июля 2015 пн 18:00
был в запасе
Армавир
0
Сокол
0
был в запасе
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
был в запасе
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
Сокол
0 : 1
Луч
15.07.2015 15 июля 2015 ср 19:00
был в запасе
Сокол
0
Луч
1
был в запасе
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
Тюмень
1 : 2
Сокол
11.07.2015 11 июля 2015 сб 16:00
был в запасе
Тюмень
1
Сокол
2
был в запасе