Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Борисов
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
Сокол
0 : 2
Оренбург
2.05.2016
2 мая 2016
пн
17:00
был в запасе
Сокол
0
Оренбург
2
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Томь
2 : 1
Сокол
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
был в запасе
Томь
2
Сокол
1
был в запасе
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
Сокол
3 : 2
Тосно
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Тосно
2
минуты: 90' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
Сокол
0 : 0
Армавир
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
17:00
был в запасе
Сокол
0
Армавир
0
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
Сокол
0 : 1
Шинник
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
0
Шинник
1
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
Оренбург
2 : 1
Сокол
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
15:00
был в запасе
Оренбург
2
Сокол
1
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
был в запасе
Тосно
1
Сокол
0
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
1
Арсенал
1
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
Зенит-2
1 : 1
Сокол
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Зенит-2
1
Сокол
1
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
3 : 0
Байкал
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
3
Байкал
0
минуты: 90' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Факел
1 : 0
Сокол
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
0
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
Сокол
2 : 2
Спартак-2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сокол
2
Спартак-2
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:00
КАМАЗ
3 : 0
Сокол
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
КАМАЗ
3
Сокол
0
минуты: 90' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 3
Сокол
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
16:00
был в запасе
Сибирь
1
Сокол
3
был в запасе
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
2 : 0
Волга
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
2
Волга
0
был в запасе
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Сокол
27.07.2015
27 июля 2015
пн
18:00
был в запасе
Армавир
0
Сокол
0
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Сокол
0 : 1
Луч
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
был в запасе
Сокол
0
Луч
1
был в запасе
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Тюмень
1 : 2
Сокол
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Сокол
2
был в запасе