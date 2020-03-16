Алексей Грицаенко
№13
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
7.03.2020 7 марта 2020 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
59'
59'
59'
7.03.2020 7 марта 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020 1 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
88'
88'
88'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 14:00
Урал
2 : 4
Краснодар
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 14:00
был в запасе
Урал
2
Краснодар
4
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе