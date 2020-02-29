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Пионе Систо
№27
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 февр. 1995 (25) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
0 : 0
Сельта
52'
52'
52'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 70'
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 70'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
Сельта
1 : 0
Леганес
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:00
был в запасе
Сельта
1
Леганес
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 55' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 55' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
Сельта
2 : 1
Севилья
90'
90'
90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:30
90'
минуты: 46' - 90'
Сельта
2
Севилья
1
минуты: 46' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
Валенсия
1 : 0
Сельта
89'
89'
89'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 73' - 90'
Валенсия
1
Сельта
0
минуты: 73' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
Атлетик
1 : 1
Сельта
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:30
был в запасе
Атлетик
1
Сельта
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леванте
3
Сельта
1
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
Сельта
2 : 2
Мальорка
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Мальорка
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
Леганес
3 : 2
Сельта
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Леганес
3
Сельта
2
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Вальядолид
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
54'
54'
54'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
54'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
4
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Хетафе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Сельта
0
Хетафе
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Эспаньол
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
21:00
был в запасе
Сельта
1
Эспаньол
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
Атлетико
0 : 0
Сельта
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
Атлетико
0
Сельта
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
Сельта
0 : 2
Гранада
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сельта
0
Гранада
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Сельта
1
Реал
3
минуты: 76' - 90'