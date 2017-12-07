Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефан Мугоса
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Шериф
Гражданство
Черногория
Дата рождения
26 февр. 1992 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
Шериф
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Шериф
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Шериф
1 : 0
Фастав
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Шериф
1
Фастав
0
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Локомотив
1
Шериф
2
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 86'
Шериф
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 86'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Копенгаген
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Шериф
0
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'