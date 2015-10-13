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Мерт Акюз
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2014/2015
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Турция
1 : 0
Исландия
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
Турция
1
Исландия
0
был в запасе
10.10.2015
10 окт. 2015
сб
21:45
Чехия
0 : 2
Турция
10.10.2015
10 окт. 2015
сб
21:45
был в запасе
Чехия
0
Турция
2
был в запасе
12.06.2015
12 июня 2015
пт
19:00
Казахстан
0 : 1
Турция
12.06.2015
12 июня 2015
пт
19:00
был в запасе
Казахстан
0
Турция
1
был в запасе