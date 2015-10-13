Эмре Ташдемир
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
Турция
1 : 0
Исландия
13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
был в запасе
Турция
1
Исландия
0
был в запасе
10.10.2015 10 окт. 2015 сб 21:45
Чехия
0 : 2
Турция
10.10.2015 10 окт. 2015 сб 21:45
был в запасе
Чехия
0
Турция
2
был в запасе
6.09.2015 6 сент. 2015 вс 19:00
Турция
3 : 0
Нидерланды
6.09.2015 6 сент. 2015 вс 19:00
был в запасе
Турция
3
Нидерланды
0
был в запасе
3.09.2015 3 сент. 2015 чт 21:45
Турция
1 : 1
Латвия
3.09.2015 3 сент. 2015 чт 21:45
был в запасе
Турция
1
Латвия
1
был в запасе
12.06.2015 12 июня 2015 пт 19:00
Казахстан
0 : 1
Турция
12.06.2015 12 июня 2015 пт 19:00
минуты: 75' - 90'
Казахстан
0
Турция
1
минуты: 75' - 90'