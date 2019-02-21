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Матч-центр
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Филипп Шобесбергер
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 дек. 1993 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
2015/2016
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Интер
4 : 0
Рапид
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Интер
4
Рапид
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Рапид
0 : 1
Интер
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 53' - 90'
Рапид
0
Интер
1
минуты: 53' - 90'