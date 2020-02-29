Фабиан Бальбуэна
№4
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
23 авг. 1991 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 23:00
Ливерпуль
3 : 2
Вест Хэм
24.02.2020 24 февр. 2020 пн 23:00
был в запасе
Ливерпуль
3
Вест Хэм
2
был в запасе
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 22:30
Манчестер Сити
2 : 0
Вест Хэм
19.02.2020 19 февр. 2020 ср 22:30
был в запасе
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Брайтон & Хов
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Брайтон & Хов
3
был в запасе
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
был в запасе
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
был в запасе
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
10.01.2020 10 янв. 2020 пт 23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020 10 янв. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
Вест Хэм
4 : 0
Борнмут
1.01.2020 1 янв. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
4
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Кристал Пэлас
2 : 1
Вест Хэм
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
9.12.2019 9 дек. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
4.12.2019 4 дек. 2019 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
Челси
0 : 1
Вест Хэм
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:30
был в запасе
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
73'
73'
73'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 18:00
73'
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
62'
62'
62'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:30
Эвертон
2 : 0
Вест Хэм
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 14:30
был в запасе
Эвертон
2
Вест Хэм
0
был в запасе
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