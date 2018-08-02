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Лента
Матч-центр
Моя команда
Денис Лаптев
№15
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
1 авг. 1991 (28) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
79'
93'
79'
93'
79'
93'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
79'
был в запасе
Лех
3
Шахтер
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
был в запасе
Шахтер
1
Лех
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Коннас Куэй
82'
82'
82'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
82'
был в запасе
Шахтер
2
Коннас Куэй
0
был в запасе